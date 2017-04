ತನ್ನ ಸಾಧಕ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡಲು ಆ ತಂದೆ ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ!

ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 11 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮಗ. ಅದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ತಂದೆ! ತಂದೆ-ಮಗನ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಈ ಕತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕದತಟ್ಟುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 13:51 [IST]

English summary

Here is a heart melting story of a student of VC agriculture college, Mandya, who got agriculture degree with 11 gold medals to satisfy his father's dream. But saddest part is his father was no more to see his son's achievement.