ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತಿ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದು, ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

A Bengaluru court has denied anticipatory bail of a customs department inspector of Kempegowda international Airport who cheated a woman after having sexual relationship by promising her of marriage