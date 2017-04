ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ.

ಯುವತಿಯ ಬಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂದು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ, ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಗೇ ತೆರಳಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ ಠಾಣಾವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 10, 2017, 12:29 [IST]

English summary

A college girl has raped by a known person to her in bengaluru. He had continuously demanded her to marry him. The incident took place in Kumaraswamy Layout premise, and Kumaraswamy Layout Police arrested the man.