ಬ್ರೇಕ್ ಬದಲು ಆಗ್ಸಲರೇಟರ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಬದಲು ಆಗ್ಸಲರೇಟರ್ ಒತ್ತಿದ ಕಾರಣ ಕಾರು ಆಯತಪ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 3, 2017, 19:19 [IST]

English summary

Mahindra Reva electric car met an accident near Oneindia Office Jayanagar, Bengaluru. Madhushri is the owner of the car.