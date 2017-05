ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರ್ಪಿತ್ ಸಾವು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಂಪೆನಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಅರ್ಪಿತ್ ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆತನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಅದೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅನುಮಾನ.

A 22 years Bengaluru boy commits suicide. He was the final year engineering student of PES college Bengaluru. The reason for the suicide is yet to be known.