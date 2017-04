ಬೀದಿ ನಾಯಿ ದಾಳಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಬಲಿಯಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 15:24 [IST]

English summary

In a heart melting incident a two years girl dies by stray dogs bite. The incident took place in Anekal taluk in Bengaluru urban district. The girl who has died today is identifies as Anjali.