ಇಸ್ರೋ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವ 8 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ

ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನೂರಾನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಂಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 15:11 [IST]

English summary

ISRO's achievement of launching 104 satellites in one go has given us a glimpse of the “Rocket Women” of India. Soon after setting the world record, these women came in the limelight and the stupendous amount of work done by them finally bagged applauses. let's get to know all of them at once.