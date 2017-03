ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಿಂದ

ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಲಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Saturday, March 18, 2017, 13:31 [IST]

Complet details of 79th Sree Ramanavami celebration 2017 from April 5th by SriRamaseva Mandali at Bengaluru old fort high school.