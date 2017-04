ವಿಮಾನದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಶ

ವಿಮಾನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರು ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Officials from the Directorate of Revenue Intelligence recovered gold concealed onboard a Bengaluru-bound flight. 6 kilos of gold was found concealed in the plane's toilet by officials from New Delhi.