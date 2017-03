ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡನ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ!

ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇಬು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thursday, March 23, 2017

Chikodi JDS leader Suresh Harugeri's 40 thousand rupees theft in JDS rally at Palace Ground Bengaluru, on March 23.