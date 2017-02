ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ

ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ; ಪೋಷಕರ ದೂರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ; ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು; ಬೇಸತ್ತ ಪೋಷಕರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

English summary

3 year old girl sexually abused by a pre-school staff in Belladur of Bengaluru. Parents lodged a complaint against the staff and police has arrested the accused.