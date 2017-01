ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೊಸ ವನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ನಮಗುಳಿದಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಎಲ್ಲರದು

Saturday saw the Karnataka State Tourism Department declaring the year 2017 as the “Year of the Wild”, in a bid to promote wildlife tourism in the state. In the campaign launched by Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and Tourism Minister Priyank Kharge, it was announced that nine eco-trekking routes in the Western Ghats will soon be opened up for tourists and nature enthusiasts.