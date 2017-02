ನೋಟು ನಿಷೇಧ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಶತದಿನೋತ್ಸವ, ಎಎಪಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ

ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ನೋಟು ನಿಷೇಧದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅದಾಗಿ ನೂರು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಒಂದು ಹಗರಣ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಅಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ

English summary

The whole nation is eager to know the truth about PM Narendra Modi's Demonetisation, on the completion of 100 days of the mega drama. Aam Aadmi Party has maintained that this is “Rs. 8 lakh crore scam” from Day One, and has found no reason to change a single word.