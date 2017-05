ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು

ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 10 ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷಿತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Tuesday, December 18, 2012, 8:23 [IST]

English summary

As many as 10 rapes have been registered in Delhi, which have happened in moving vehicle. In 2012 only 4 such incidents have occurred. In the fresh incident, where 4 people have gang-raped a 23-year-old woman in front of her friend in a moving bus. Will this stop in 2013?