ವಿದೇಶಿಗರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದ ವೈಭೋಗದ ಹಂಪಿ : ಮಾತುಕತೆ

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಂದಿನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Tuesday, February 7, 2017, 16:14 [IST]

Can you imagine how Hampi was during the reign of Vijayanagara emperrors centuries back. Many foreign travelers have documented the richness Hampi in terms of culture, tradition, language etc. Anand G talks about the book published by Hampi University.