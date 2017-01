ಕರಣಂ ಅವರ ಅರಿವಿನ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ಗ್ರಸ್ತ ಕಾದಂಬರಿ

ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡ 'ಕರ್ಮ', ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಕಥೆ ಇದ್ದ 'ನನ್ನಿ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚರ್ಚಿತ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ನಂತರ ಕರಣಂ ಪವನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ' ಗ್ರಸ್ತ' ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರ ವಿಮರ್ಶೆ.

English summary

Karanam Pavan Prasad's latest novel Grashtha revolves around science, philosophy and life, evolution of human. The novel is tending to find the ultimate truth of life through the protagonist. Scenarios stitched in between the story, is very well equipped to project the basic conflicts of life and death. Here is a review by Karanam Pavan Prasad Grashtha Kannada Novel Nagegowda Kilara Shivalingaiah.