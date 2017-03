ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ: ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಬಳಕೆ

ವಿಶ್ವರಂಗ ದಿನಾಚರಣೆ(ಮಾರ್ಚ್ 27) ಅಂಗವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Monday, March 27, 2017, 15:04 [IST]

English summary

World theatre day special : How Kannada theatre groups are using the internet and Social media tools for the publicity and development of the Theatre.