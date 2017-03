'ಪೋಸ್ಟ್‌ಕ್ರಾಸಿಂಗ್' ಎಂಬ ಸಮುದಾಯ ಅಂತರ್ಜಾಲತಾಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತರೊಡನೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಅನಭವ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Monday, March 20, 2017, 16:13 [IST]

English summary

What is Postcrossing: A postcard exchange project that invites everyone to send and receive postcards from random places in the world. Here is an explainer By Tejas A.R.