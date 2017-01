ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು, ಬವಣೆ ಹಾಗೂ ಬಂದದ್ದು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಜನ..

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುವಂತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಊರಿನವರಾದ ಎಂ.ಎಲ್.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ.

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 11:58 [IST]

English summary

How is the life in Bagepalli, Chikkaballapur district? M.L.Narasimhamurthy explains situation of Bagepalli taluk.