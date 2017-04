ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 07ರಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಗಾಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಇನ್ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ.

English summary

Software Engineer / Programmer with 0 to 1 years can walk in for a interview at Bengaluru on April Fri 07 April, 2017