ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ 179 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ)ದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 179 ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 05,2017ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬಹುದು.

English summary

Union Public Service Commission released new notification on their official website upsc.gov.in for the recruitment of 179 (one hundred seventy nine) vacancies for Assistant Commandants (Group A).