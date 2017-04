ಏ22ರಿಂದ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ನಿರುದ್ಯೋಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ಮತ್ತು 23ರಂದು (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ) ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳೆ ಬನ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ.

English summary

Kolar Udyog Mela is jointly organized by Kolar District Administration, Department of Industries and Commerce and Directorate of Vocational Education.The fair held on the 22nd and 23rd of April 2017 at C.Byregowda Institute of Technology, Srinivaspur Road, Kolar.