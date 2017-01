ಎಸ್ ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಎಸ್ ಬಿಐ) ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಮುಖ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಫೆಬ್ರವರಿ 06ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

State Bank of India (SBI) has published notification for the recruitment of Permanent Part-Time Medical Officer- I (PPMO-I) vacancies. Eligible candidates may apply in prescribed application format on or before 06-02-2017