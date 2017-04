ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷೆನ್ ಕಮಿಶನ್ (SSC)ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷೆನ್ ಕಮಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ 2221 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 15, 2017ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಬಹುದು.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 14:43 [IST]

Staff Selection Commission released new notification on their official website for the recruitment of total 2221 (two thousand two hundred and twenty one) jobs.