ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆ, ಮಾ.6 ಕೊನೆ ದಿನ

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 'ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ' ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 12:17 [IST]

English summary

South Western Railway released new notification for Group D and Erstwhile group D post. Apply before 6th March 2017.