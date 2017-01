ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 537 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 537ಕ್ಕೂ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜನವರಿ 27, 2017 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

South Indian Bank Limited (A private sector bank) invites Online applications from youngest and most vibrant team of banking professionals for recruitment of Probationary Officers and Probationary Clerks for filling up total 537 Vacancies in various regions.