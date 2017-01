ಎಸ್ ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಎಸ್ ಬಿಐ) ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೇರಿದಂತೆ 11ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

SBI Recruitment 2017 Notification Chef manager 11 vacancies :- State bank of India (SBI) invite application for the position of 11 Chef manager, Deputy Manager and Manager vacancies in state bank of India. Apply online before 13th January 2017.