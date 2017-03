ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್!, 2.8 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ 2.8 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Modi government will give jobs to 280,000 people in FY17-18. As per the Budget documents, the workforce of the central government establishments would be 35.67 lakh in 2018, about 2.83 lakh more than the actual head count of 32.84 lakh in 2016.