ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

Lok Sabha Secretariat invites application for the position of 20 Parliamentary Reporter grade II in Lok sabha secretariat on direct recruitment basis. Apply before 27th February 2017.