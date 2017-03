ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ.

Story first published: Friday, March 31, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Lakshmi Vilas Bank invites online applications from Dynamic and Young Motivated talent candidates for recruitment position of Probationary Officers (PO). The closing date for submission of LVB Bank PO online registration is 17th April 2017.