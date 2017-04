ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 59 ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕ್ಷೇಮಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಆಸಕ್ತ, ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2017 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಗುಜರಾಯಿಸಬಹುದು.

Karnataka State Police (KSP) has published notification for the recruitment of 59 Well Being Officer & Senior Well Being Officer vacancies on contract basis in Police Department 2017. Eligible candidates may apply online from 13-04-2017 to 27-04-2017.