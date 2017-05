ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಿಂದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ 401 ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ 401 ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 12 ಕೊನೆ ದಿನ. ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 11:31 [IST]

English summary

KPSC invites application for 401 post Gazetted probationers (prelims)-2017. June 12, 2017 is last date to apply. Here is the complete details about notification.