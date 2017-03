1203 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ದಿನಾಂಕ 8-5-2015 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೀಸಲಾತಿಗೊಂದಲಗಳಿಂದ 2 ಬಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 17:13 [IST]

Further,Director,Department of Pre-University Education in their letter dated 16-12-2016 and 25-2-2017 has conveyed that the government has given its permission and requested KEA to proceed with the recruitment of post of 1203 lecturers for 20 subjects.