ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ

ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದವರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 26, ಭಾನುವಾರದಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Job fair for senior citizens will be organised by Skill Development Corporation of Karnataka on 26th March 2017, in Palace Ground Bangalore.