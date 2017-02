ಮಾ.4ರಂದು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮೇಳ

ಜೆ.ಪಿ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತದ ವಾಸವಿ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 04ರಂದು ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 13:52 [IST]

Job Fair & Skill Training Mela 2017 event is organized under the guidance & leadership of Hon’ble Union Minister for Parliamentary Affairs, Chemical and Fertilizers Sri Ananth Kumar and B N Vijayakumar, MLA Jayanagar.The event held on March 04, at Vasavi Educational Trust School, Jeewan Griha Colony, 2nd Phase, J.P.Nagar, Bengaluru.