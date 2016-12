ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ರೋ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಸ್ರೋ)ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ(ISAC)ದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳಿವೆ.

English summary

ISRO Satellite Centre (ISAC), Bengaluru invites online applications from eligible candidates for recruitment of Catering Attendant-A and Cook. The Online registration start from 17th December 2016 and close on 6th January 2017.