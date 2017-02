ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್, ಮೆಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಒಟ್ಟು 57 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

Thursday, February 23, 2017, 16:33 [IST]

The Indian Air Force has released a notification inviting interested, eligible candidates to apply for the posts of Mess Staff, Stenographer, Clerk. The candidates may apply to the posts in a prescribed format on or before March 10, 2017.