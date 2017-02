ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸಹಾಯಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 111 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

IDBI Bank has invited applications for the recruitment of 111 Specialist Officer (Manager, Assistant General Manager (AGM) & Deputy General Manager (DGM)) vacancies for different functional areas. Eligible candidates may apply online from 01-02-2017 to 20-02-2017.