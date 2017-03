ಜಿಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಜಿಐಸಿಯಲ್ಲಿ 33 ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕೇಲ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ.

English summary

General Insurance Corporation of India released new notification on their official website for the recruitment of 33 (thirty three) vacancies for Assistant Manager (Scale-I). Job seekers should apply from 08th March 2017 and before 27th March 2017.