ಎಸ್ಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ರೆ ಗದಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್, ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಏಪ್ರಿಲ್ 03ರೊಳಗೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Gadag District Court has announced a notification for the recruitment of Stenographer and Tupist vacancies. Eligible candidates may apply online on or before 03-04-2017