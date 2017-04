ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 300 ಪ್ರೊಬೆಶನರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಒಟ್ಟು 300 ಪ್ರೊಬೆಶನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 09ನೇ ಮೇ, 2017 ಕಡೆಯ ದಿನ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Dena Bank released new notification on their official website denabank.com for the recruitment of 300 (three hundred) vacancies for Probationary Officer. Job seekers should apply from 18th April 2017 and before 09th May 2017.