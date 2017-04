ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ 29ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2017.

English summary

Dena Bank released new notification on their official website denabank.com for the recruitment of 16 (sixteen) vacancies for Manager (Security). Job seekers should register till 29th April 2017.