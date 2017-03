ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್, ಎಸ್ ಐ, ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 240 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ.

* ವಯೋಮಿತಿ: Sub Inspector/Overseer: 21 to 30 years CT/Mason: 18 to 23 years Constables: 18 to 23 years.

English summary

CRPF Online Recruitment of Sub Inspector (SI) Overseer, Assistant Sub Inspector (ASI) Draughtsman and Constable Pioneer (Mason/ Plumber/ Electrician/ Carpenter/ Painter) in CRPF Vacancy.Recruitment Online registration open from 6th April 2017 and registration close on 5th May 2017