ಕೆನರಾಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಆಫೀಸರ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 10, 2017 ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, February 26, 2017, 15:27 [IST]

English summary

Canara Bank has announced a notification for the recruitment of Economist, Senior Risk Officer (SRO), Chief Investment Officer, Chief Technology Officer (CTO) vacancies on contract basis. Apply before 10 March 2017.