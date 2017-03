ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 2510 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮೆಟೆಡ್ (ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್) ಸುಮಾರು 2510 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತರು ಏಪ್ರಿಲ್ 06, 2017ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

English summary

Bharat Sanchar Nigam Limited released new notification on their official website for the recruitment of 2510 (two thousand five hundred ten) vacancies for Junior Telecom Officer. Job seekers should apply from 06th March 2017 and before 06th April 2017.