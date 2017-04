ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳು 20, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 20, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 20 ಒಟ್ಟು 60 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಮೇ 02ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bangalore Metro Rail Corporation released new notification on their official website bmrc.co.in for the recruitment of total 60 (sixty) jobs out of which 20 (twenty) vacancies for Executive Engineer, 20 (twenty) for Assistant Engineer & Various vacancies. Job seekers should register till 02nd May 2017.