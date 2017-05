ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಮೇ 16 ರಂದು ಸಂದರ್ಶನ

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲಿಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಲಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ 50 ಟ್ರೇನಿ (apprentice) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 16 ರಂದು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 11:27 [IST]

English summary

Bharat Heavy Electrical limited released new notification on their official website for the recruitment of 50 Graduate Apprentice. Job seekers may Walk-in-interview 15th and 16th May 2017.