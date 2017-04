ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೇ 08ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:33 [IST]

District & Sessions Judge, Bangalore has published notification for the recruitment of 32 Stenographer, 36 Typist, 09 Typist Copyist vacancies. Eligible candidates may apply online on or before 08-05-2017 by 11:59 hrs.