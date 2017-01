ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 2016-17 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 107 ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಏಜೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Air India recruitment 2016-17 notification Security Agents 107 posts :- Air India engineering services limited (AIESL) invites application for the position of 107 Security Agents vacancies. Applicants may appear walk in interview from 5th January 2017 to 6th January 2017.