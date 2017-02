ಭಾರತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 147 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ

ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 47 ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್(Fire Service)ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

Airports Authority of India released new notification on their official website for the recruitment of 147 (one hundred forty seven) vacancies for Junior Assistant (Fire Service). Job seekers should register till 31st March 2017.